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Турецкий журналист заявил, что НАТО должно было применить пятую статью против Киева

Юлия Курганова
В мире
Турецкий журналист заявил, что НАТО должно было применить пятую статью против Киева
Фото: depositphotos

Североатлантическому альянсу следовало применить против Украины вооруженные силы из-за инцидента с украинскими ракетами в Польше. Такое мнение высказал в колонке для издания Evrensel журналист Юджель Оздемир.

— Когда стало ясно, что ракеты были запущены с территории Украины, НАТО в нормальных условиях должна была задействовать пятую статью устава против Киева, который атаковал ее члена — Польшу. Но ожидать подобных действий НАТО нереалистично, — написал он.

Обозреватель заявил, что украинские военные воспользовались суматохой и устроили направленную против РФ провокацию, запустив ракеты на территорию Польши. Он отметил, что план властей Украины провалился, когда президенту Соединенных Штатов Джо Байдену передали информацию с самолета НАТО, который зафиксировал, откуда запускались ракеты, упавшие в Пшеводуве.

— Президент США, который с самого начала не хотел вовлечения НАТО в военный конфликт, не допустил, чтобы провокация переросла в полномасштабную войну, — высказался Оздемир.

При этом журналист указал, что действия киевских военных ослабили позиции сторонников конфликта на Украине.

В ночь на 16 ноября на территорию Польши упала ракета. Жертвами инцидента стали два человека. Как утверждал МИД республики, снаряд был российского производства. Позже стало известно, что упавший в Польше снаряд был выпущен украинскими военными.

«Вечерняя Москва» решила узнать, мог ли инцидент с упавшей ракетой в Польше быть намеренной провокацией. По словам военного эксперта Владимира Гундарова, падение снаряда представляет собой технический сбой, который был вызван некорректно работающей системой наведения украинской ПВО.

Украина Польша Журналисты НАТО Ракеты
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