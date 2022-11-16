«У украинцев большие проблемы»: мог ли инцидент в Польше быть намеренной провокацией

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Падение ракет на территории Польши не политическая провокация, а всего лишь технический сбой. Этот сбой был вызван некорректно работающей системой наведения украинских ракет. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал военный эксперт Владимир Гундаров.

По его предположениям, причиной падения ракет на польской территории стали ошибки в системе наведения.

— Это произошло в восьми километрах от польско-украинской границы. Скорее всего, это были старые ракеты ПВО. У украинцев большие проблемы с определением цели и наведением этих ракет. У них нарушены системы управления в результате наших ударов. Кроме того, есть проблемы с самими ракетами: они были на хранении больше 30 лет, — рассказал специалист.

Эксперт отметил, что, скорее всего, украинская система ПВО пыталась сбить российскую ракету. Однако из-за ошибок в системе наведения украинская ракета полетела в сторону Польши, где ей «приглянулась» хорошая цель в виде металлического трактора, предположил Гундаров.

Собеседник «ВМ» отметил, что произошедшее не стоит считать провокацией западных стран.

— Это случайность, но таких случайностей было очень много. В октябре 2001 года Украина сбила российский пассажирский самолет, летевший из Израиля в Новосибирск. Это произошло случайно во время учений. Недавно Украина сбила румынский военный самолет, тоже по ошибке приняв его за что-то другое, — рассказал эксперт.

По мнению специалиста, данный инцидент будет замят. Несмотря на то, что Польша обратилась в НАТО за срочной консультацией всех членов альянса, уже было объявлено о том, что неизвестно, чьи это ракеты, заметил эксперт.

При этом, независимо от того, кто выпустил ракеты, одного случая недостаточно для серьезной эскалации, уверен Гундаров.

— Даже если взять невероятный сценарий, что это случайный пуск российской ракеты, то это единичный случай, который не может стать причиной для введения в действие пятой статьи НАТО (нападение на любого члена альянса приравнивается к нападению на весь альянс и требует реакции всех участников НАТО — прим. «ВМ»), — заключил специалист.

Президент Польши Анджей Дуда сообщил, что власти не обладают доказательствами того, кто выпустил ракету, упавшую на границе с Украиной. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в среду, 16 ноября.

— Мы знаем, что целый день продолжалась российская ракетная атака против Украины. Но у нас нет никаких однозначных доказательств того, кто запустил эту ракету. Ведутся следственные мероприятия. Я верю, что следователи это выяснят. Вероятнее всего, это была ракета российского производства. Но все еще выясняется, — рассказал польский лидер.