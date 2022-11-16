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Президент Польши Дуда заявил об отсутствии доказательств того, кто выпустил упавшую ракету

Юлия Курганова
В мире
Президент Польши Дуда заявил об отсутствии доказательств того, кто выпустил упавшую ракету
Фото: president.pl

Президент Польши Анджей Дуда сообщил, что власти не обладают точными доказательствами того, кто выпустил ракету, которая упала на востоке страны. Об этом сообщает агентство Reuters.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал телеканалу CNN, что не обладает информацией по инциденту в Польше.

16 ноября посла России в Варшаве Сергея Андреева вызвали в польское Министерство иностранных дел для подробных разъяснений инцидента в Польше.

Польская сторона утверждает, что в ходе «многочасового массированного обстрела» территории Украины в 15:40 на село Пшеводув Хрубешовского района Люблинского воеводства упала ракета российского производства, в результате чего погибли два поляка.

15 ноября Минобороны РФ назвало провокацией заявление польских СМИ об ударах «российских» ракет. В ведомстве подчеркнули, что никаких ударов вблизи украинско-польской границы российскими средствами не наносилось.

До этого в Польше заявили о гибели двух человек при падении ракет на территорию страны.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал срочное совещание комитета правительства республики по безопасности и обороне. Предполагается, что это связано с падением двух ракет в зерносушилку в Люблинском воеводстве Польши около границы с Украиной.

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