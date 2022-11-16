AP: Попавшая на территорию Польши ракета была выпущена ВСУ

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Ракета, которая попала на территорию Польши, была выпущена Вооруженными силами Украины, чтобы сбить российский снаряд. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на американских чиновников в среду, 16 ноября.

— Первоначальные данные указывают на то, что ракета, попавшая на территорию Польши, была выпущена украинскими силами по приближающейся российской ракете, — цитирует сообщение РИА Новости.

Об упавшей ракете сообщило Министерство иностранных дел Польши. По данным ведомства, инцидент произошел на востоке страны. В результате произошедшего погибли два человека. По словам президента республики Анджея Дуды, власти не обладают точными доказательствами относительно того, кто выпустил ракету.

На фоне сообщений об упавшей ракете президент Соединенных Штатов Джо Байден и другие мировые лидеры начали экстренную встречу на Бали. После встречи американский лидер заявил, что предварительная информация опровергает тот факт, что упавшая в Польше ракета летела из России.

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что не обладает информацией касательно инцидента в Польше.