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Приметы и советы

Байден усомнился, что упавшая в Польше ракета была запущена Россией

Юлия Курганова
В мире
Байден усомнился, что упавшая в Польше ракета была запущена Россией
Фото: whitehouse

Предварительная информация опровергает, что упавшая в Польше ракета летела из РФ. Об этом в среду, 16 ноября, сообщил президент Соединенных Штатов Джо Байден.

— По предварительной информации, это опровергается. Я не хочу говорить этого до полного завершения расследования, но маловероятно, в смысле траектории, что это было запущено из России. Но увидим, — заявил он журналистам на Бали после встречи с мировыми лидерами.

Американский лидер отметил, что собирается выяснить точные обстоятельства инцидента в Польше и после этого решить, какие шаги следует предпринять. Он также сообщил, что лидеры Североатлантического альянса и G7 в ходе встречи обсудили ракетный инцидент в Польше и договорились помочь Варшаве в проведении расследования, передает РИА Новости.

16 ноября президент Польши Анджей Дуда сообщил, что власти не обладают точными доказательствами того, кто выпустил ракету, которая упала на востоке страны.

Посла России в Варшаве Сергея Андреева вызвали в польское Министерство иностранных дел для подробных разъяснений инцидента в Польше.

Польский МИД утверждает, что в ходе «многочасового массированного обстрела» территории Украины в 15:40 на село Пшеводув Хрубешовского района Люблинского воеводства упала ракета российского производства, в результате чего погибли два поляка.

15 ноября Минобороны РФ назвало провокацией заявление польских СМИ об ударах «российских» ракет. В ведомстве подчеркнули, что никаких ударов вблизи украинско-польской границы российскими средствами не наносилось.

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