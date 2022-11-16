Байден после инцидента в Польше начал экстренную встречу с мировыми лидерами

Фото: whitehouse

Президент Соединенных Штатов Джо Байден и другие мировые лидеры проводят на Бали экстренную встречу в связи с инцидентом, произошедшем в Польше на границе с Украиной, где, как утверждается, упала ракета.

В переговорах, помимо американского лидера, принимают участие премьер-министр Канады Джастин Трюдо, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, премьер-министр Британии Риши Сунак, премьер-министр Испании Педро Санчес, премьер-министр Японии Фумио Кисида, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Франции Эммануэль Макрон, глава Европейского совета Шарль Мишель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает ТАСС.

16 ноября президент Польши Анджей Дуда сообщил, что власти не обладают точными доказательствами того, кто выпустил ракету, которая упала на востоке страны.

Посла России в Варшаве Сергея Андреева вызвали в польское Министерство иностранных дел для подробных разъяснений инцидента в Польше.

Польский МИД утверждает, что в ходе «многочасового массированного обстрела» территории Украины в 15:40 на село Пшеводув Хрубешовского района Люблинского воеводства упала ракета российского производства, в результате чего погибли два поляка.

15 ноября Минобороны РФ назвало провокацией заявление польских СМИ об ударах «российских» ракет. В ведомстве подчеркнули, что никаких ударов вблизи украинско-польской границы российскими средствами не наносилось.