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Байден отреагировал на заявления Зеленского об упавших в Польше ракетах

Анастасия Колоскова
В мире
Байден отреагировал на заявления Зеленского об упавших в Польше ракетах
Фото: whitehouse

Президент Соединенных Штатов Джо Байден отреагировал на заявление украинского коллеги Владимира Зеленского о том, что ракеты, упавшие в Польше, якобы не были украинскими. Об этом в четверг, 17 ноября, сообщило агентство Reuters.

— Это не доказательство, — приводит слова американского лидера РИА Новости.

В ночь на 16 ноября на территорию Польши упала ракета. Жертвами происшествия стали два человека.

Глава Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что упавшая на территории соседнего государства ракета не была украинской. Он отметил, что если все же причиной инцидента были системы ПВО ВСУ, то у Киева должны быть весомые доказательства.

Официальный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что власти Украины и Польши инцидентом с ракетами совершили попытку спровоцировать прямое столкновение России и Североатлантического альянса (НАТО).

«Вечерняя Москва» решила узнать, мог ли инцидент с упавшей ракетой в Польше быть намеренной провокацией. По мнению военного эксперта Владимира Гундарова, падение снаряда представляет собой лишь технический сбой, который был вызван некорректно работающей системой наведения украинской ПВО.

Польша Джо Байден Владимир Зеленский Ракеты
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