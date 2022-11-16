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Зеленский заявил, что упавшая в Польше ракета не была украинской

Евгений Белоусов

Сюжет: 

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Зеленский заявил, что упавшая в Польше ракета не была украинской
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что упавшая на территории Польши ракета не была украинской.

— Я не сомневаюсь, что это была не наша ракета или не наш ракетный удар, — заверил он.

Украинский лидер также призвал допустить Киев к осмотру места инцидента и участию в его расследовании. Если все же причиной инцидента были системы ПВО ВСУ, у Киева должны быть весомые доказательства, передает слова Зеленского РИА Новости.

В ночь на 16 ноября на территорию Польши упала ракета. В результате происшествия погибли два человека.

Президент страны Анджей Дуда сообщил, что власти не обладают точными данными о том, кто выпустил ракету.

При этом телеканал CNN заявил, что Украина сообщила США и другим западным союзникам, что ВСУ задействовали средства ПВО рядом с местом падения ракет в Польше в период времени, совпадающий с параметрами инцидента на территории страны.

«Вечерняя Москва» решила узнать, мог ли инцидент с упавшей ракетой в Польше быть намеренной провокацией. По мнению военного эксперта Владимира Гундарова, падение снаряда представляет собой лишь технический сбой, который был вызван некорректно работающей системой наведения украинской ПВО.

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