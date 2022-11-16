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CNN: ВСУ признали факт работы ПВО рядом с местом падения ракет в Польше

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
CNN: ВСУ признали факт работы ПВО рядом с местом падения ракет в Польше
Фото: shutterstock

Украина сообщила США и другим западным союзникам, что ВСУ задействовали средства ПВО рядом с местом падения ракет в Польше. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники в Белом доме в среду, 16 ноября.

По данным телеканала, ПВО ВСУ были задействованы для перехвата российской ракеты в период времени, совпадающий с параметрами инцидента на территории Польши.

Информация, поступившая в Вашингтон от Киева, как уточняется, послужила основным фактором для оценки инцидента американской стороной.

«Вечерняя Москва» решила узнать, мог ли инцидент с упавшей ракетой в Польше быть намеренной провокацией. По мнению военного эксперта Владимира Гундарова, падение снаряда представляет собой лишь технический сбой, который был вызван некорректно работающей системой наведения украинской ПВО.

Как отреагировали на инцидент западные СМИ — в материале «ВМ». Так, в новостном портале Business Insider отметили, что эта ситуация выгодна для украинского президента Владимира Зеленского. Провокация может позволить ему получить дополнительную поддержку для противостояния с Россией, отметило издание.

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