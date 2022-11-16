«Пропагандистский подарок»: что пишут западные СМИ об инциденте с ракетами в Польше

Фото: Минобороны РФ

15 ноября на территории Польши произошло падение двух ракет, в результате которого погибли двое мирных жителей. По словам МИД республики, на территорию страны упали российские ракеты. Как отреагировали на инцидент западные СМИ — в материале «Вечерней Москвы».

Опасное соседство

Варшава в официальном заявлении об инциденте, произошедшем на границе с Украиной, сказала, что не имеет точной информации о том, чьи снаряды упали на территорию страны. Однако отметила, что Россия продолжает наносить точечные удары по стратегически важным объектам Украины, что может намекать на причастность падения ракет в Польше.

Мнения СМИ, которые решили осветить этот вопрос, разделились на два лагеря.

Почему Россия крайняя

После падения ракет в Польше американский журнал Foreign Policy сообщил, что они могли принадлежать России. По мнению автора статьи, во время обстрела украинских районов российскими войсками один снаряд или его обломки попали на территорию соседнего государства — Польши.

— Когда российские военные обстреляли украинские города массированным ракетным огнем, снаряды или обломки как минимум одной ракеты упали в соседнюю Польшу. Это стало первым случаем, когда атаки России на Украину привели к жертвам на территории НАТО, — прокомментировали в издании.

По информации из материала, рассматриваются две версии произошедшего: несчастный случай со смертельным исходом и намеренный военный удар.

— Он может вызвать быстрое осуждение и привлечь внимание к обострению напряженности между альянсом и Москвой, — передает журнал.

Второй вариант, как сообщает СМИ, может стать причиной военного конфликта России и стран НАТО. Кроме того, если будет доказано, что удар был нанесен умышленно, это станет причиной более жесткого ответа со стороны альянса.

Также издание The Gardian передавало о неизвестности того, кто конкретно мог запустить ракетную установку на территорию Польши, но не исключена вероятность того, что ракета российского производства.

— Неясно, кто запустил ракету, приземлившуюся в селе Пшеводов в нескольких милях от украинской границы во вторник днем, но есть вероятность, что это ракета «российского производства», — цитирует газета президента Польши.

В этом материале газета предположила, что российский снаряд сбился с намеченного маршрута и попал на границу Польши.

— Это могло означать, что это был российский боеприпас, который, возможно, отклонился от курса, — сообщили в The Gardian.

Однако, помимо причастности России к этой ситуации, издание не исключает и вероятности того, что это могла быть украинская установка.

— Но это также могла быть ракета украинской системы ПВО С-300, оружие, которое, по словам экспертов, изначально было произведено в России, — подчеркнули в издании.

Газета также отметила, что если будет доказано преднамеренное нападение со стороны РФ, это спровоцирует применение пятой статьи альянса, которая предусматривает систему коллективной защиты.

*Согласно этой статье, стороны договора соглашаются, что нападение на одну из стран НАТО будет считаться за нападение на все страны альянса, что позволяет им пойти на коллективную оборону против предполагаемого агрессора (прим. «ВМ»).

Украина тоже в подозреваемых

После падения ракеты в Польше международное агентство Associated Press, сославшись на официальных лиц США, рассказало о том, что ракеты могли быть выпущены украинскими войсками в результате попытки сбить российский снаряд, который мог повредить стратегически важные объекты Украины.

— Ракета была выпущена украинскими войсками по приближающейся российской ракете во время сокрушительного залпа по электроинфраструктуре Украины во вторник, — поделились в агентстве.

В свою очередь в новостном портале Business Insider отметили, что эта ситуация выгодна для украинского президента Владимира Зеленского. Провокация может позволить ему получить дополнительную поддержку для противостояния с Россией, отметило издание.

— Это пропагандистский подарок для украинцев, — цитирует Саймона Майлза портал.

Также немецкий телеканал Das Erste сообщил в эфире, что ракета могла быть выпущена украинскими вооруженными силами. Они рассказали, что все данные свидетельствуют о том, что это были украинские снаряды, которые отражали удар российских ракет.

Что известно сейчас

На текущий момент издание Reuters процитировало речь президента США Джо Байдена по происшествию в Польше. Первое лицо Штатов после срочных собраний НАТО и «Большой семерки» исключило причастность России к инциденту и сообщило, что падение ракет в Польше было совершено украинской стороной.

— Байден проинформировал партнеров в G7 и НАТО, что взрыв в Польше был вызван украинской ракетой ПВО, — передали в агентстве.