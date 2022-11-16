«Европа не готова к войне»: что за ракеты упали в Польше и как это произошло

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Польская система противовоздушной обороны находится в упадочном состоянии, поэтому не смогла должным образом отреагировать на прилет ракеты. При этом с большой долей вероятности прилетевшая на территорию Польши ракета тоже была устаревшей. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал военный эксперт Владимир Гундаров.

По его словам, системы ПВО в Польше безнадежно устарели.

— Польша только кричит, что на них вот-вот Россия нападет, но на самом деле даже не думает обороняться. Польша — это все-таки Варшавский договор, который хоть и давно распался, но техника осталась с советских времен или выпускается сейчас в Польше по советским лицензиям. Польша даже просит американцев о поставках новых систем ПВО. Она к войне не готова, как и вся Европа, — отметил собеседник «ВМ».

Как заметил Гундаров, сильная сторона Польши — танковые войска: до 24 февраля Польша была на первом месте в Европе по количеству танков. При этом танки были устаревшими, поэтому Польша начала передавать их Украине с расчетом на получение от Германии новых танков, однако в полном объеме Германия их убыль не восполнила. Аналогичная проблема у Польши возникла с истребителями и системами ПВО, уточнил специалист.

Эксперт отметил, что практически полное отсутствие повреждений у трактора, рядом с которым упала ракета, легко поддается объяснению.

— Если это украинская ракета пыталась сбить нашу ракету и прилетела на территорию Польши, то это прежде всего ракета ПВО. Такие ракеты поражают летящие объекты (самолеты или другие ракеты) мелкими осколками, и они не рассчитаны на поражение бронированных целей. Воронка была большая, но это не значит, что ракета должна была полностью уничтожить трактор. Такая ракета хороша тем, что от нее осколки разлетаются на большие радиусы, в ней много поражающих элементов и в качестве уничтожения живой силы она отлично работает. А вот по бронетехнике из нее стрелять бесполезно, — рассказал собеседник «ВМ».

По мнению специалиста, упавшая ракета — С-300 старой модификации. Такие ракеты достались Украине от советской армии. Украина ставит на них новые системы управления, однако двигатель и поражающая часть остались еще с тех времен, резюмировал эксперт.

Президент США Джо Байден проинформировал Североатлантический альянс (НАТО) и страны «Большой семерки», что взрыв в Польше был вызван украинской ракетой противовоздушной обороны. Об этом в среду, 16 ноября, сообщает агентство Reuters.