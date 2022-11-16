Reuters: Байден заявил, что взрыв в Польше стал результатом работы украинской ПВО

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Президент Соединенных Штатов Джо Байден проинформировал Североатлантический альянс (НАТО) и страны «Большой семерки», что взрыв в Польше был вызван украинской ракетой противовоздушной обороны. Об этом в среду, 16 ноября, сообщает агентство Reuters.

— Байден проинформировал партнеров в G7/НАТО, что взрыв в Польше был вызван украинской ракетой ПВО, — говорится в сообщении.

16 ноября стало известно, что на востоке Польши упала ракета. В результате инцидента погибло два человека. Как утверждал польский МИД, снаряд был российского производства. Однако президент республики Анджей Дуда заявил, что власти не обладают точными доказательствами относительно принадлежности снаряда.

Позже агентство Associated Press сообщило, что упавшая в Польше ракета была выпущена украинскими военными. По данным СМИ, таким образом они хотели сбить российскую ракету.

Военный эксперт Владимир Гундаров в беседе с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что падение ракеты на территорию Польши не является политической провокацией — это всего лишь технический сбой, который был вызван некорректно работающей системой наведения украинской ПВО.