Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Reuters: Байден заявил, что взрыв в Польше стал результатом работы украинской ПВО

Полина Долганова
В мире
Reuters: Байден заявил, что взрыв в Польше стал результатом работы украинской ПВО
Фото: whitehouse

Президент Соединенных Штатов Джо Байден проинформировал Североатлантический альянс (НАТО) и страны «Большой семерки», что взрыв в Польше был вызван украинской ракетой противовоздушной обороны. Об этом в среду, 16 ноября, сообщает агентство Reuters.

— Байден проинформировал партнеров в G7/НАТО, что взрыв в Польше был вызван украинской ракетой ПВО, — говорится в сообщении.

16 ноября стало известно, что на востоке Польши упала ракета. В результате инцидента погибло два человека. Как утверждал польский МИД, снаряд был российского производства. Однако президент республики Анджей Дуда заявил, что власти не обладают точными доказательствами относительно принадлежности снаряда.

Позже агентство Associated Press сообщило, что упавшая в Польше ракета была выпущена украинскими военными. По данным СМИ, таким образом они хотели сбить российскую ракету.

Военный эксперт Владимир Гундаров в беседе с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что падение ракеты на территорию Польши не является политической провокацией — это всего лишь технический сбой, который был вызван некорректно работающей системой наведения украинской ПВО.

Украина ПВО Польша Джо Байден Спецоперации
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Ну очень худой мир Владимира Зеленского

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Шкафы трещат уже по швам

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Я вернусь»

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Красота по-американски

Александр Лосото
Александр Лосото

Зачем разглашать врачебную тайну

Валентин Фадеев
Валентин Фадеев

Неинфекционная эпидемия

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Куда покатится конгресс

Все мнения
О проекте