Небензя назвал ракетный инцидент в Польше провокацией Украины

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Власти Украины и Польши инцидентом с ракетами совершили попытку спровоцировать прямое столкновение России и Североатлантического альянса (НАТО), заявил в среду, 16 ноября, официальный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

На заседании Всемирной организации, посвященном ситуации вокруг Украины, российский дипломат заявил, что с трибуны следует обсудить попытки Киева и Варшавы спровоцировать прямое столкновение России и НАТО.

— Сделанные руководством этих двух государств абсолютно безответственные заявления по-другому воспринимать невозможно, — подчеркнул Небензя.

Российский дипломат подчеркнул, что украинский лидер Владимир Зеленский, обвиняя Москву, не мог не знать, что на территорию Польши попали ракеты, выпущенные украинскими силами, пишет РИА Новости.

В ночь на 16 ноября на территорию Польши упала ракета. В результате происшествия погибли два человека.

Телеканал CNN заявил, что Украина сообщила США и другим западным союзникам, что ВСУ задействовали средства ПВО рядом с местом падения ракет в Польше в период времени, совпадающий с параметрами инцидента на территории страны.

«Вечерняя Москва» решила узнать, мог ли инцидент с упавшей ракетой в Польше быть намеренной провокацией.