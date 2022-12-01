«Нам начхать!»: для чего странам Запада спецтрибунал над Россией

Фото: ФГБУК «Музей Победы»

Спецтрибуналы создаются только победителями в войне. Пока страна не победила, все спецтрибуналы ничтожны. Такое мнение в разговоре с «Вечерней Москвой» выразил военный эксперт и политолог Виктор Литовкин, комментируя намерения Франции совместно с украинскими и европейскими коллегами создать спецтрибунал для расследования действий России на Украине.

— Все разговоры и попытки создания таких судов — способ повлиять на Россию, надавить и показать возможные последствия того, что нас ждет. Но нам начхать на этот трибунал, пусть что хотят, то и делают. Мы будем проводить ту политику, которую считаем необходимой, — заявил Литовкин.

Он обратил внимание, что о создании подобных ведомств не шло речи, пока Вооруженные силы Украины губили жизни миллионов людей в Донбассе.

— Когда 8 лет подряд украинская армия убивала мирных людей, рушила дома, больницы, школы, гидро- и электростанции в Донбассе, никто не задумывался о создании специальных трибуналов. А сейчас, когда российская армия добивается успехов в ходе специальной военной операции на Украине, они заговорили о трибунале, — заметил Литовкин.

Военный эксперт напомнил о создании спецтрибуналов над поверженной Сербией. Этот пример хорошо отражает суть создания подобных ведомств:

— Мы знаем, как они устраивали военный спецтрибунал над поверженной Сербией. Милошевича держали в тюрьме, долго не могли осудить, а потом оказалось, что он умер по неизвестной причине, якобы от сердечной болезни.

В своих пропагандистских целях, как подчеркнул Литовкин, создание трибунала — низкое и подлое действие, которое необходимо Украине, чтобы утвердить свое превосходство над поверженными странами, но, поскольку они не имеют объективных шансов победить Россию, все эти действия бессмысленны.

Также политолог рассказал, почему Польша может претендовать на украинские земли. По словам Дмитрия Журавлева, власти страны рассматривают Украину как польскую провинцию, незаконно отделившуюся после 1939 года.