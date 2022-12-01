«Оккупация вероятна»: может ли Польша присвоить себе Западную Украину

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Директор российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что Польша форсирует подготовку к аннексии земель на западе Украины. По его словам, власти страны планируют захватить территории Львовской, Ивано-Франковской и большей части Тернопольской областей Украины. «Вечерняя Москва» узнала у политолога Дмитрия Журавлева, почему Польша может претендовать на украинские земли.

По словам эксперта, у Польши есть исторические основания претендовать на территории Украины.

— Власти рассматривают Украину как польскую провинцию, которая незаконным образом от них отделилась. Хорошо, что они пока претендуют только на западную часть. В данном случае может произойти ревизия соглашений в Ялте и Потсдаме. До 1939 года эти территории принадлежали Польше. Однако Польша подписала Хельсинские соглашения о нерушимости границ. Но им все равно на эти документы. Им нужны земли, — рассказал Журавлев.

Политолог отметил, что Польша может на законных основаниях прийти на западноукраинские земли:

— Важно понимать, что украинское правительство не сильно возражает против этого. Земли действительно могут стать польскими. Их оккупация очень вероятна. Последний украинский закон позволяет полякам проводить силовые операции и следственные действия на территории Западной Украины. Это значит, что Польша может законно войти на территории. А Украине вряд ли хватит сил их оттуда убрать.

Специалист подчеркнул, что Польша будет решительно действовать только после одобрения США.

— Западные страны, скорее всего, поддержат намерение Польши. Я не думаю, что Польша пойдет на подобный шаг, не согласовав его с Вашингтоном, — считает он.

Журавлев подытожил, что в итоге Украина потеряет часть своих ресурсов, ей будет труднее вести военные действия. Но также Польша может за земли дать Украине больше военной техники и оружия.

Ранее Нарышкин заявлял, что планы Польши по установлению контроля над Западной Украиной несут опасность для всей Европы. По его словам, страна может открыть настоящий «ящик Пандоры», подчинив себе часть украинских земель.

Также заместитель польского министра обороны Марчин Очепа говорил, что на данный момент в мире очень высока вероятность начала войны с участием Польши. По его словам, риск эскалации стал очень серьезным, поэтому внешняя политика Польши должна быть направлена на укрепление отношений со всеми единомышленниками.