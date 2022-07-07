«Ящик Пандоры»: Нарышкин назвал планы Польши на Украину опасными для всей Европы

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Планы Варшавы установить контроль над западной Украиной несут опасность для всей Европы. Такое мнение высказал в четверг, 7 июля, директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин.

— Безусловно, это опасно. Опасно для Украины, опасно для всей Европы. Дело в том, что на европейском континенте существует довольно много точек, где соседи молча претендуют на территорию соседних государств, — заявил он.

По словам Нарышкина, Польша может открыть настоящий «ящик Пандоры», подчинив себе часть украинских земель. Это повлечет за собой сложности не только в Европе, но и в сфере международной безопасности в целом, передает слова директора СВР РИА Новости.

До этого Нарышкин заявил, что Польша занимается вопросом создания на западной Украине прокси-государства, которое будет находиться «под защитой» польской армии. Он уточнил, что Польша параллельно рассматривает проект формирования из центральных областей Украины «буферной зоны».

Также стало известно, что Польша с 1 июля перестает выплачивать гражданам страны пособия на содержание украинских беженцев, которые прибыли в республику в конце февраля, также отменяются бесплатные поездки на общественном транспорте, в том числе на поездах.