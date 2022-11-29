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Минобороны Польши: Вероятность войны с участием страны крайне высока

Евгений Белоусов
В мире
Минобороны Польши: Вероятность войны с участием страны крайне высока
Фото: Pixabay

В настоящее время в мире крайне высока вероятность начала войны с участием Польши. Такое мнение во вторник, 29 ноября, высказал заместитель министра обороны Польши Марчин Очепа, выступая с лекцией.

— Какова вероятность войны, в которой мы будем принимать участие? Крайне высокая. Слишком высокая, чтобы мы могли рассматривать этот сценарий исключительно гипотетически, — заявил он.

По словам Очепы, риск эскалации стал очень серьезным, поэтому внешняя политика Польши должна быть направлена на укрепление отношений со всеми единомышленниками, а не только с НАТО, передает РИА Новости.

Недавно польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава не собирается передавать Киеву свои зенитно-ракетные комплексы Patriot, которые недавно поступили в республику.

До этого бывший заместитель генерального секретаря альянса по операционным вопросам Адам Коберацкий заметил, что передачу Украине систем Patriot можно будет считать началом открытой войны НАТО с Россией.

В ночь на 16 ноября на территорию Польши упала ракета. Жертвами инцидента стали два человека. Как утверждал МИД республики, снаряд был российского производства. Позже стало известно, что упавший в Польше снаряд был выпущен украинскими военными.

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