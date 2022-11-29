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Моравецкий: Польша не собирается отдавать Украине свои ЗРК Patriot

Евгений Белоусов
В мире
Моравецкий: Польша не собирается отдавать Украине свои ЗРК Patriot
Фото: flickr/premierrp

Польша не намерена передавать свои зенитно-ракетные комплексы Patriot Украине. Об этом во вторник, 29 ноября, заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.

— Нет. Наши системы Patriot, которые нам поступят, надеюсь, уже скоро, точно будут служить для защиты польского неба, — ответил он на вопрос о возможности передачи ЗРК Киеву.

Моравецкий объяснил, что системы Patriot — это первые поступающие в Польшу батареи. Поэтому передавать их Киеву Варшава не будет, передает слова польского премьера РИА Новости.

В ночь на 16 ноября на территорию Польши упала ракета. Жертвами инцидента стали два человека. Как утверждал МИД республики, снаряд был российского производства. Позже стало известно, что упавший в Польше снаряд был выпущен украинскими военными.

«Вечерняя Москва» решила узнать, мог ли инцидент с упавшей ракетой в Польше быть намеренной провокацией. По словам военного эксперта Владимира Гундарова, падение снаряда представляет собой технический сбой, который был вызван некорректно работающей системой наведения украинской ПВО.

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