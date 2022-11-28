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В Польше назвали условие для войны стран Запада с Россией

Евгений Белоусов
В мире
В Польше назвали условие для войны стран Запада с Россией
Фото: depositphotos

Передачу Украине систем Patriot можно будет считать началом открытой войны НАТО с Россией. Об это в понедельник, 28 ноября, заявил бывший заместитель генерального секретаря альянса по операционным вопросам Адам Коберацкий в интервью польскому таблоиду Super Express.

— Нельзя допустить переброску элементов системы ПРО НАТО на Украину, поскольку это привело бы альянс де-факто к войне с Россией, — отметил он.

Постоянные разговоры европейских политиков о поставках Киеву вооружения, добавил Коберацкий, являются просто политическим цирком. Однако к настоящему вопросу безопасности это не имеет никакого отношения, заключил он.

По мнению обозревателя издания Guardian Саймона Тисдалла, страны Запада стали ощущать надвигающиеся последствия предоставленной Украине помощи. При этом темпы поставок оружия и предоставления кредитов Киеву уже замедляются. Запад истощает запасы своих вооружений, а поставки более современных образцов «ограничены проблемами производства».

Накануне Министерство обороны Великобритании передало Вооруженным силам Украины высокоточные ракеты Brimstone-2. Количество ракет и сроки доставки вооружения не уточняются.

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