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Польша усиливает подготовку к захвату территорий на западе Украины. Такое заявление сделал в среду, 30 ноября, директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.

— Поступающая в СВР России информация свидетельствует о том, что Варшава форсирует подготовку к аннексии западноукраинских земель, — рассказал он.

Нарышкин уточнил, что Польша намеревается захватить территории Львовской, Ивано-Франковской и большей части Тернопольской областей Украины. Кроме того, польские власти собираются действовать решительно и инициативно из-за опасений возможных попыток переговоров между НАТО и Москвой.

Польша, добавил Нарышкин, убеждена, что оказываемая помощь Украине заслуживает щедрой компенсации. В попытке достичь своих целей Варшава не собирается учитывать мнение ни украинцев, ни самих поляков, передает слова директора СВР РИА Новости.

Еще летом Нарышкин заявлял, что планы Польши по установлению контроля над Западной Украиной несут опасность для всей Европы. По его словам, страна может открыть настоящий «ящик Пандоры», подчинив себе часть украинских земель.

Недавно заместитель польского министра обороны Марчин Очепа заявил, что сейчас в мире очень высока вероятность начала войны с участием Польши. По его словам, риск эскалации стал очень серьезным, поэтому внешняя политика Польши должна быть направлена на укрепление отношений со всеми единомышленниками.