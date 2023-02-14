Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

WP: США подталкивают Украину к более активным действием на поле боя

Никита Худяков
В мире
WP: США подталкивают Украину к более активным действием на поле боя
Фото: Unsplash

Американские чиновники оказывают давление на Украину, чтобы она более активно вела боевые действия. Об этом во вторник, 14 февраля, сообщает газета Washington Post.

По мнению Белого дома, Киев может серьезно изменить ход конфликта благодаря помощи, предоставленной США и союзниками.

— Мы продолжим пытаться внушить им (руководству Украины — прим. «ВМ»), что мы ничего не можем делать вечно, — приводит газета слова одного из чиновников.

В США считают, что поддерживать Киев становится сложнее после исчерпания текущего пакета помощи. Отмечается, что произойти это может летом нынешнего года. Согласно данным чиновников, Украина тратит большие ресурсы на защиту Артемовска и придает символическое значение городу, передает WP.

До этого представители американской администрации заявили украинским коллегам, что Вашингтон не станет отправлять Киеву в качестве военной помощи ракеты ATACMS с дальностью действия до 300 километров, поскольку у Соединенных Штатов нет излишка подобных вооружений. Об этом в понедельник, 13 февраля, сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

Украина Чиновники США
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Бесчувственная близость: что предлагают современные эротические триллеры

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Любить свое дело машина не научит: как студент с помощью нейросети диплом написал

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

С Сергеичем и щи, и солянка вкусней

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Крупному бизнесу придется делиться: зачем нужен добровольный взнос в бюджет

Армен Мурадян
Армен Мурадян

Блокаду прорвали сами: в Крыму начали работать первые банкоматы Сбера

Никита Миронов
Никита Миронов

Почему на Украине так не любят людей

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Взбесившихся собак пристреливают: наш враг в методах не стесняется

Все мнения
О проекте