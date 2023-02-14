WP: США подталкивают Украину к более активным действием на поле боя

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Американские чиновники оказывают давление на Украину, чтобы она более активно вела боевые действия. Об этом во вторник, 14 февраля, сообщает газета Washington Post.

По мнению Белого дома, Киев может серьезно изменить ход конфликта благодаря помощи, предоставленной США и союзниками.

— Мы продолжим пытаться внушить им (руководству Украины — прим. «ВМ»), что мы ничего не можем делать вечно, — приводит газета слова одного из чиновников.

В США считают, что поддерживать Киев становится сложнее после исчерпания текущего пакета помощи. Отмечается, что произойти это может летом нынешнего года. Согласно данным чиновников, Украина тратит большие ресурсы на защиту Артемовска и придает символическое значение городу, передает WP.

До этого представители американской администрации заявили украинским коллегам, что Вашингтон не станет отправлять Киеву в качестве военной помощи ракеты ATACMS с дальностью действия до 300 километров, поскольку у Соединенных Штатов нет излишка подобных вооружений. Об этом в понедельник, 13 февраля, сообщила газета Politico со ссылкой на источники.