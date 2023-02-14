Politico: США не станут отправлять Киеву ракеты ATACMS из-за отсутствия излишков

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Представители американской администрации заявили украинским коллегам, что Вашингтон не станет отправлять Киеву в качестве военной помощи ракеты ATACMS с дальностью действия до 300 километров, поскольку у самих Соединенных Штатов нет излишка подобных вооружений. Об этом в понедельник, 13 февраля, сообщает газета Politico со ссылкой на источники.

По информации собеседников издания, американская сторона объясняет свое решение тем, что отправка данных вооружений Киеву привела бы к истощению арсеналов на складах и подорвала бы боеготовность войск Соединенных Штатов в случае вероятных будущих конфликтов.

Представитель Пентагона заявил Politico, что в рамках любого пакета помощи Вашингтон всегда оценивает собственную боеготовность своей страны, предоставляя при этом Украине то, что «ей необходимо на поле боя». По словам военного чиновника, имеются другие способы предоставить Киеву «возможности, которые ему нужны, чтобы наносить удары по целям».

В начале февраля пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что США передадут новый пакет военной помощи Украине на сумму около 2,2 миллиарда долларов, в него войдут ракеты большей дальности для РСЗО HIMARS.