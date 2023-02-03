Пентагон анонсировал отправку на Украину ракет большей дальности для HIMARS

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США передадут новый пакет военной помощи Украине на сумму около 2,2 миллиарда долларов, в него войдут ракеты большей дальности для РСЗО HIMARS. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер в пятницу, 3 февраля.

— Минобороны объявляет о новом значительном пакете оборонной помощи Украине. Она состоит из одобренной президентом оборонной помощи на сумму 425 миллионов долларов, а также 1,75 миллиарда через фонд поддержки обороны Украины, — сказал чиновник.

Он уточнил, что всего США с начала СВО предоставили Украине 29,3 миллиарда долларов. Помимо этого, новый пакет будет включать в себя дальнобойные снаряды GLSDB.

США оставляют на усмотрение Украины возможность использования дальнобойных снарядов для нанесения ударов по Крыму, цитирует Райдера РИА Новости.

Военный эксперт Владимир Гундаров заявил «Вечерней Москве», что бомбы наземного базирования GLSDB имеют дальность полета, сопоставимую с показателями многих других ракет. Поставки такого оружия не будут оказывать заметного влияния на тактику российских войск, однако все может измениться в случае, если Украина получит более дальнобойное вооружение.