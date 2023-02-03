«Такое оружие есть и у нас»: почему бомбы GLSDB не помогут Украине

Фото: Минобороны РФ

Бомбы наземного базирования GLSDB имеют дальность полета, сопоставимую с показателями многих других ракет. Поставки такого оружия не будут оказывать заметного влияния на тактику российских войск, однако все может измениться в случае, если Украина получит более дальнобойное вооружение. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал военный эксперт Владимир Гундаров.

Эксперт отметил, что такое оружие есть у целого ряда государств.

— Подобные бомбы есть и у нас, и у США, и у Германии, и у других стран. Они использовались во многих конфликтах, включая Сирию, Ирак и Афганистан. Это те же управляемые ракеты, только в виде бомбы, — пояснил Гундаров.

Собеседник «ВМ» подчеркнул, что при дальности действия GLSDB около 150 километров российские зенитно-ракетные комплексы С-300 и С-400 могут действовать на расстоянии в 250 километров. Есть у России и другое вооружение, которое позволяет сохранять преимущество, уверен специалист.

Гундаров подчеркнул, что поставки GLSDB не изменят тактику российских войск.

— Тактика зависит не от одного вида бомб, а от целого комплекса оружия, которым обладаем и мы, и противник. В зависимости от оперативной ситуации применяется соответствующее оружие, поэтому тактика предусматривает различные варианты действий в обороне и наступлении. Все зависит от командира и подготовки его подчиненных. Насколько он умело руководит на поле боя — настолько можно говорить о тактике, — отметил собеседник «ВМ».

Как заметил эксперт, имеющиеся у ВСУ ракеты тоже могут летать на 150 километров и наносить удары по территории России. В данный момент западные союзники Украины не поставляют ей более дальнобойное оружие. Россия имеет возможность не менять стратегию и не переводить специальную военную операцию на более высокий уровень, резюмировал Гундаров.

В случае если ВСУ получат снаряды GLSDB, российские войска могут изменить тактику ведения боевых действий на Украине. Об этом сообщает агентство Reuters.

По информации издания, дальность полета таких снарядов составляет почти 161 километр. Также они оборудованы системой GPS-наведения и способны совершать сложные маневры для попадания в цель. Если украинские войска получат их на вооружение, то армии России придется отойти дальше от линии боевого соприкосновения, сообщает агентство.