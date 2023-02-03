Reuters: Россия может изменить тактику СВО из-за поставок Украине ракет GLSDB

Фото: Минобороны РФ

Российская армия может изменить тактику проведения специальной военной операции на Украине, если украинским войскам поставят снаряды GLSDB. Об этом сообщает агентство Reuters.

По информации издания, данные снаряды представляют собой гибридные управляемые ракеты, которые используются реактивными системами залпового огня. Дальность их полета составляет почти 161 километр. Также они оборудованы системой GPS-наведения, из-за чего способны совершать сложные маневры для попадания в цель.

Если украинские войска получат их на вооружение, то армии России придется отойти дальше от линии боевого соприкосновения. Помимо этого, ракеты GLSDB могут усложнить планы дальнейшего наступления.

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин рассказал «Вечерней Москве», что укрепление позиции ВСУ в Запорожье свидетельствует о том, что украинская армия «стала чувствовать себя не так уверенно», как прежде. «Большое наступление», которое обещали украинские политики, возможно только в их мечтах.