Почему ВСУ «окапываются» в Запорожской области

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Укрепление позиции ВСУ в Запорожье свидетельствует о том, что украинская армия «стала чувствовать себя не так уверенно», как прежде. «Большое наступление», которое обещали украинские политики, возможно только в их мечтах. Такое мнение в разговоре с «Вечерней Москвой» озвучил директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин.

— Для ВСУ не о «наступлении» идет речь, а о том, чтобы попытаться закрепиться и не допустить возможных прорывов российских войск, — говорит собеседник «ВМ».

Что касается планов российской армии на запорожском направлении, то рано или поздно вся область будет освобождена. О сроках, когда это произойдет, знают только в Генштабе РФ, подчеркивает Подберезкин.

При этом эксперт убежден: главная задача ведения современных боевых действий — не занятие городов, а уничтожение армии противника. Именно этим и занимаются российские военные.

17 января член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что ВСУ начали «возводить укрепрайоны, строить фортификационные сооружения, чего не было, начиная с весны прошлого года».

По итогам референдума, проведенного в сентябре 2022 года, Запорожская область вместе с Херсонщиной, ДНР и ЛНР вошла в состав России. На данный момент под контролем российской армии находится более 70 процентов региона. Город Запорожье (областной центр) все еще находится под контролем Украины.

По мнению врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, полное освобождение региона может начаться весной.