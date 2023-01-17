Рогов сообщил о возведении ВСУ линии обороны в Запорожской области

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали возведение фортификационной линии в Запорожской области для обороны временно оккупированной части региона. Об этом во вторник, 17 января, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации области Владимир Рогов.

— Украинская сторона начала в значительной степени готовиться к обороне, в срочном порядке начали возводить укрепрайоны, строить фортификационные сооружения, чего не было, начиная с весны прошлого года, — сказал он.

По словам Рогова, подобные меры свидетельствуют о смене тактики командования ВСУ. На данный момент линии обороны возводятся в нескольких местах. Одна из них расположилась в ближайшем пригороде Запорожья, передает РИА Новости.

Накануне Владимир Рогов сообщил, что часть украинской армии отошла от Запорожского участка линии соприкосновения. По его словам, сейчас в регионе остались части элитных подразделений украинской армии, иностранного легиона, национальной гвардии, а также территориальной обороны.