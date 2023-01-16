Киев отвел часть войск с Запорожского участка фронта

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Часть украинской армии отошла от Запорожского участка фронта. Об этом в понедельник, 16 января, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

— Режим Зеленского отвел часть войск с нашего направления, перебросив их на восточное направление, в район Соледара и Артемовска, — заявил он.

По словам Рогова, сейчас на этом участке остались части элитных подразделений украинской армии, иностранного легиона, нацгвардии, а также территориальной обороны, передает РИА Новости.

До этого Минобороны сообщило об освобождении Соледара. Это, как подчеркивается, стало возможным благодаря постоянному огневому поражению украинской армии с помощью авиации, ракетных войск и артиллерии.

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