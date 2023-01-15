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Российская армия задействовала в спецоперации новейший танк Т-90М «Прорыв»

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Российская армия задействовала в спецоперации новейший танк Т-90М «Прорыв»
Фото: Минобороны РФ

Российская армия задействовала новейший танк Т-90М во время специальной операции на Херсонском направлении.

— Заранее были подготовлены цели, даны координаты. По ним четко отработали по приказу вышестоящего командования. Цели были поражены, — сообщил после выполнения боевой задачи командир танка Алексей.

Командир танка Руслан рассказал, что за несколько месяцев применения Т-90М «Прорыв» зарекомендовал себя как надежная и очень удобная машина.

— Он усовершенствован — экипаж надежно защищен, командир танка, то есть я, сижу внутри, мне необязательно вылезать на улицу, перезаряжать пулемет и вести стрельбу — я все это делаю изнутри. Усовершенствованы приборы наблюдения, я могу смотреть на 360 градусов, все могу на компьютере увидеть, — заявил он.

Также военный отметил возможность получать информацию от соседних танков, не выходя на связь.

— Пишу им координаты, подъезжаем туда, и мы вместе работаем. У нас танк подорвался на мине, гусеницу не повредило, оторвало только каток, и он своим ходом выбыл из зоны боевых действий. Весь экипаж остался цел, — сообщил командир.

Танкисты заявили, что Т-90М является лучшим танком, который применяется в ходе спецоперации. По их словам, он значительно превосходит технику противника, передает РИА Новости.

12 января сообщалось, что корпорация «Уралвагонзавод» предоставила Минобороны РФ новую партию танков Т-90М «Прорыв» в рамках выполнение контракта.

Украина Спецоперации Армия Россия Танки
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