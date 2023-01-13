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Минобороны РФ сообщило о полном освобождении Соледара

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Минобороны РФ сообщило о полном освобождении Соледара
Фото: depositphotos

Вечером в четверг, 12 января, российская армия завершила освобождение Соледара. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации.

В оборонном ведомстве добавили, что город имеет важное значение для продолжения успешного наступления.

В МО РФ уточнили, что установление контроля над Соледаром стало возможным благодаря постоянному огневому поражению украинской армии с помощью авиации, ракетных войск и артиллерии.

Уточняется также, что в процессе взятия города подразделения ВДВ совершили скрытый маневр и успешно атаковали позиции ВСУ, блокировав город с юга и севера.

Ранее сообщалось, что во время боев в Донецкой области Украина практически полностью потеряла Соледар. Из-за своего расположения город имел стратегическое значение для Киева. «Вечерняя Москва» разбиралась, чем именно Соледар был важен Украине, что ждет ВСУ в районе этого города и куда теперь направятся российские войска.

Так, по словам военного эксперта Владимира Гундарова, потеря контроля над Соледаром лишит Вооруженные силы Украины снабжения. Город, отметил эксперт, является логистическим узлом, который соединяет северный и южный фланги линии соприкосновения.

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