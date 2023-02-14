The American Thinker: Одержимость США Украиной ставит под угрозу Вашингтон и его союзников

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Одержимость США Украиной ставит под угрозу, в первую очередь, саму Америку и ее союзников. Об этом заявил обозреватель Эл Биненфелд в статье для The American Thinker.

— Кто в здравом уме мог сделать Украину центральным элементом внешней политики Америки? — отмечается в материале.

По мнению автора статьи, американский лидер Джо Байден совершает смертельную ошибку, поставляя военную помощь Украине, и тем самым истощает запасы оружия в США. Это может привести к утрате способности защищаться от реальных внешних угроз, передает The American Thinker.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден в пятницу, 20 января, заявил, что Украина получит от западных стран все, что ей необходимо из военной помощи. Ему был задан вопрос по поводу возможности поставок современных танков.

До этого бывший советник главы Пентагона, полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что правительство Соединенных Штатов недооценило Россию в конфликте на Украине, что привело к неудачам Вашингтона в противостоянии с Москвой.