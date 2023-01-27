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В США заявили, что Вашингтон проигрывает в противостоянии с Москвой

Александр Афонин
В мире
В США заявили, что Вашингтон проигрывает в противостоянии с Москвой
Фото: shutterstock

Правительство Соединенных Штатов недооценило Россию в конфликте на Украине, что привело к неудачам Вашингтона в противостоянии с Москвой. Об этом в пятницу, 27 января, заявил бывший советник главы Пентагона и полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.

— Вопреки ранним надеждам и ожиданиям, Россия не потерпела внутреннего краха и не уступила коллективным требованиям Запада о смене режима в Москве, поэтому США терпят неудачу в противостоянии с Россией, — написал он в статье для The American Conservative.

По словам полковника, раньше Вашингтон использовал свою мощь в конфликтах против слабых стран. Однако сейчас ситуация совсем иная. Для противостояния с Россией США выбрали Украину, которая несет огромные потери как в личном составе, так и в технике.

До этого обозреватель издания The American Conservative Келли Бокар Влахос написал, что администрация США разжигала антироссийские настроения в стране через истерию с «вмешательством» в выборы 2016 года. Это, по его словам, создавало все большие риски столкновения двух ядерных держав.

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