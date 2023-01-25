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TAC: Поведение властей США может привести к ядерному конфликту

Егор Провоторов
В мире
TAC: Поведение властей США может привести к ядерному конфликту
Фото: shutterstock

Американская администрация разжигала антироссийские настроения в США через истерию с «вмешательством» в выборы 2016 года, что создавало все большие риски столкновения двух ядерных держав. Об этом во вторник, 24 января, написал обозреватель издания The American Conservative Келли Бокар Влахос.

Истерия относительно «вмешательства» в американские президентские выборы закрепила в сознании жителей США идею о том, что русские активно пытались «разрушить демократию» в стране и якобы продолжают это делать, заявил аналитик.

По мнению Влахоса, разжигание агрессии в обществе по отношению к России было направлено исключительно на реализацию внутриполитических целей, пишет РИА Новости.

Руководитель исследований в Институте мира и дипломатии Арта Моэни заявила также, что такая демонизация позволила создать «раздутую угрозу», которая используется для рационализации усиления мер безопасности внутри страны и нового толчка к сдерживанию Москвы на международных площадках.

Влахос также пришел к выводу, что раздутый американским истеблишментом в соцсетях антироссийский нарратив в итоге может привести к непосредственной войне с ядерной державой.

В минувшее воскресенье, 22 января, бывший советник главы Пентагона полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что президент США Джо Байден в силах прекратить украинский конфликт всего одним звонком президенту Украины Владимиру Зеленскому.

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