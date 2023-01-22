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Президент США Джо Байден в силах прекратить украинский конфликт всего одним звонком президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом в воскресенье, 22 января, заявил бывший советник главы Пентагона полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.

— Если Байден и те, кто им манипулирует, решат остановить конфликт, они поднимут трубку и сделают это немедленно, а Зеленскому ничего не останется, кроме как подчиниться, — сказал военный.

По мнению Макгрегора, украинский лидер вряд ли принимает решения самостоятельно, за него это делают в Белом доме. США вкладывают в Украину столько средств, словно это один из штатов страны, а не независимое государство, подчеркнул экс-советник.

Однако в Вашингтоне, видимо, просто не хотят прекращать данный конфликт, сказал Макгрегор на YouTube-канале Judging Freedom.

До этого американский военный аналитик Уильям Дж. Хенниган сообщил, что поставки танков Украине вызвали споры между США и Германией.

Военный эксперт Василий Дандыкин рассказал «Вечерней Москве», какое оружие планируют поставить Украине в ближайшее время, насколько оно опасно и чем ответит Россия. Специалист отметил, что боезапас украинской армии в настоящее время на грани истощения.