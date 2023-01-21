Байден ответил на вопрос о поставке западных танков на Украину

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Президент Соединенных Штатов Джо Байден в пятницу, 20 января, заявил, что Украина получит от западных стран все, что ей необходимо из военной помощи. Ему был задан вопрос по поводу возможности поставок современных танков.

— Украина получит всю помощь, которая ей нужна, — ответил американский лидер, выступая перед журналистами, его слова приводит РИА Новости.

При этом США и Германия пока не стали отправлять Киеву свои танки Abrams и Leopard, в отличие от Великобритании, которая выделила танки Challenger. В последний пакет американской военной помощи на 2,5 миллиарда долларов вошли боевые машины пехоты Bradley и бронетранспортеры Stryker.

Накануне появилась информация, согласно которой американские официальные лица призвали украинское руководство воздержаться от наступления до тех пор, пока армии не будет выделен новый пакет помощи.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя поставки оружия Украине, заявил, что подобное решение существенно ничего не изменит. По его словам, все оружие для Киева нуждается в обслуживании и ремонте, что прибавляет проблем.