Reuters: Чиновники США призвали Украину воздержаться от наступления до получения помощи

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Американские официальные лица призвали украинское руководство воздержаться от наступления до тех пор, пока армии не будет выделен новый пакет помощи. Об этом в пятницу, 20 января, сообщает агентство Reuters со ссылкой на чиновника американской администрации.

По словам источника агентства, на данный момент Вашингтон все еще придерживается решения не передавать Украине танки Abrams. Во многом на это влияет спорная ситуация с Берлином по обсуждению вопроса поставок тяжелого вооружения.

До этого американский военный аналитик Уильям Дж. Хенниган сообщил, что поставки танков Украине вызвали споры между США и ФРГ. Он отметил, что на встрече главы Пентагона с немецким министром обороны каждая из сторон назвала аргументы, почему не она, а оппонент должен первым поставить танки украинской армии.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя поставки оружия Украине, заявил, что подобное решение существенно ничего не изменит. По его словам, все оружие для Киева нуждается в обслуживании и ремонте, что прибавляет проблем.