CNN: Украина поменяла «военные планы» после утечки секретных документов

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Украина пересмотрела «некоторые военные планы» из-за утечки секретных документов, в которых описывалось состояние ВСУ. Об этом в понедельник, 10 апреля, сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на источник, близкий к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

— Украина уже изменила некоторые свои военные планы из-за утечки информации, — говорится в сообщении.

Телеканал не уточнил, в чем именно заключаются изменения и какого они масштаба.

7 апреля издание New York Times сообщило, что в Сеть якобы утекла новая порция секретных документов США об Украине, о КНР и Ближнем Востоке. Аналитики утверждают, что речь может идти более чем о 100 документах, а чиновники заявляют, что ущерб от этой утечки может быть значительным.

Часть секретных документов Соединенных Штатов, которые на этой неделе появились в соцсетях, касается ситуации в городе Артемовске. Бумаги датированы концом февраля — началом марта. В них говорится, как военное командование ВСУ оценивало обстановку в Артемовске на тот момент.