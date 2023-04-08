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NYT: В Сеть утекли секретные документы США об Украине, КНР и Ближнем Востоке

Юлия Курганова
В мире
NYT: В Сеть утекли секретные документы США об Украине, КНР и Ближнем Востоке
Фото: shutterstock

Новая порция секретных документов Соединенных Штатов об Украине, КНР и Ближнем Востоке якобы утекла в Сеть. Об этом в пятницу, 7 апреля, сообщило издание New York Times.

— Новая порция секретных документов появилась на сайтах соцсетей. Они касаются секретов американской национальной безопасности об Украине, Ближнем Востоке и Китае, — говорится в статье.

Аналитики утверждают, что утечь могли свыше 100 документов, а чиновники заявили, что ущерб от этой утечки может быть значительным.

По данным газеты, документы появились в социальной сети Twitter и на других платформах.

Пентагон занимается расследованием утечки в соцсети секретной информации о ситуации на Украине, а также о планах Североатлантического альянса касательно военной помощи Киеву. Об этом 6 апреля сообщило издание New York Times со ссылкой на представителя военного ведомства США. По сведениям журналистов, в интернет утекли документы, датированные началом марта.

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