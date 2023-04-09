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NYT: Утечка документов США раскрыла планы Киева перебросить в Артемовск элитные подразделения

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
NYT: Утечка документов США раскрыла планы Киева перебросить в Артемовск элитные подразделения
Фото: Unsplash

Часть секретных документов Соединенных Штатов, которые на этой неделе появились в соцсетях, касается ситуации в городе Артемовске. Об этом сообщило издание The New York Times.

Бумаги датированы концом февраля — началом марта. В них говорится, как военное командование ВСУ оценивало обстановку в Артемовске на тот момент. Эти документы представляют собой оперативные сводки, которые были составлены Объединенным комитетом начальников штабов США на основе разведданных. Они свидетельствуют о том, что США мониторят действия высшего военного и политического руководства Украины для того, чтобы «иметь четкое представление» о стратегии Киева.

— Украинские силы по состоянию на 25 февраля были почти окружены российскими войсками в Артемовске, — приводится выдержка из документа в статье.

Согласно отчету, руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов в то время оценивал положение ВСУ как «катастрофическое». Он предложил на две недели развернуть в городе элитные подразделения под его командованием, чтобы оттеснить ВС РФ и не дать им перекрыть пути снабжения.

8 апреля сообщалось, что бойцы ЧВК «Вагнер» обеспечили «адскую ночь» ВСУ, прорвавшись к трассе Т-0504, ведущей к Артемовску. В центре города рядом с железной дорогой идут тяжелые бои.

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