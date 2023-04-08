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RusVesna: Бойцы ЧВК «Вагнер» прорвались к трассе Т-0504 под Артемовском

Никита Худяков

Сюжет: 

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RusVesna: Бойцы ЧВК «Вагнер» прорвались к трассе Т-0504 под Артемовском
Фото: Минобороны РФ

Бойцы ЧВК «Вагнер» обеспечили «адскую ночь» Вооруженным силам Украины, прорвавшись к трассе Т-0504, ведущей к Артемовску. Об этом в субботу, 8 апреля, сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны» со ссылкой на украинских аналитиков.

Отмечается, что в центре города рядом с железной дорогой идут тяжелые бои. Кроме того, российские военные ведут штурмовые действия около улицы Корсунской.

Также бои продолжаются в юго-западной части города. В ночной сводке украинских военных аналитиков говорится, что ВСУ ожидает очередная «адская ночь» в Артемовске, отмечается в материале.

4 апреля в Американском институте изучения войны (ISW) подтвердили, что российские военные начали продвижение в центральной части города. По данным института, бойцы ЧВК «Вагнер» продвинулись в центре Артемовска и взяли под контроль администрацию города. Над зданием подняли российский флаг.

Этой весной Вооруженные силы Украины попытаются устроить два полномасштабных наступления — на Приднестровье и Крым. Таким мнением в беседе с «Вечерней Москвой» поделились эксперты.

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