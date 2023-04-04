ISW: Российские военные продвинулись в центре Артемовска

Фото: Минобороны РФ

Российские военные начали продвижение в центральной части Артемовска. Информацию об этом подтвердили в Американском институте изучения войны (ISW).

По данным института, бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» продвинулись в центре Артемовска и взяли под контроль администрацию города. Над зданием подняли российский флаг.

Аналитики американского института также сослались на слова основателя ЧВК Евгения Пригожина. По его словам, «юридически Артемовск взят», передает заявление Пригожина ISW.

О поднятии флага над Артемовском основатель ЧВК «Вагнер» сообщил 2 апреля. Он отметил, что на полотне написали «Добрая память» — дань памяти военному корреспонденту Владлену Татарскому.

Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин 3 апреля сообщил, что российские подразделения подошли практически вплотную к железнодорожной станции в городе. По его словам, противник вынужден отступать на заранее подготовленные позиции в западной части.

Директор Института политических технологий, политолог Сергей Марков в беседе с «Вечерней Москвой» выразил мнение, что в случае поражения ВСУ в Артемовске Соединенные Штаты могут выступить за заморозку конфликта на Украине по текущей линии соприкосновения, и именно этого больше всего боится президент страны Владимир Зеленский.