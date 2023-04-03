Пушилин заявил, что российские силы почти подошли к железнодорожной станции в Артемовске

Фото: Минобороны РФ

Российские военные практически подошли к железнодорожной станции в Артемовске. Об этом в понедельник, 3 апреля, сообщил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.

— (Российские — прим «ВМ») подразделения подошли практически вплотную к железнодорожной станции. Противник вынужден отступать на заранее подготовленные позиции в западной части, — сказал он в эфире телеканала «Россия-24».

Накануне временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что в ближайшее время можно будет говорить о фактическом окружении Артемовска. По его словам, на данный момент населенный пункт держится в оперативном окружении, поскольку все дороги находятся под огневым контролем российских военных.

29 марта Генеральный штаб украинских войск признал в своей вечерней сводке успех российской армии в Артемовске.

Можно ли говорить о скором завершении конфликта, а также какую роль в этом играет Артемовск — эксперты ответили на эти вопросы в материале «Вечерней Москвы».