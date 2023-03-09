«Надорвали НАТО»: когда может наступить финальный этап спецоперации на Украине

Фото: Минобороны РФ

Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил о вхождении украинского конфликта в решающую фазу, во время которой армия РФ уничтожит логистику ВСУ. Он уточнил, что у украинцев заканчиваются боеприпасы, танки и все остальное, поэтому Зеленский «выпрашивает оружие». О том, можно ли сейчас говорить о скором завершении конфликта и какую роль в этом играет Артемовск, «Вечерняя Москва» узнала у экспертов.

Прогнозы не сбылись

По словам политолога Алексея Живова, еще два месяца назад западные эксперты обещали, что начало марта определит будущее Украины, так как многое в ситуации с военным конфликтом для Киева прояснится. Однако впоследствии никакие прогнозы не сбылись.

— В настоящее время ни о каком завершении конфликта и речи быть не может, поскольку не выполнена большая часть военных задач РФ, — считает Живов. — Основной разгар боевых действий наступит тогда, когда начнется битва у границ ДНР и ЛНР, где располагаются укрепления. Сейчас мы наблюдаем просто один из этапов и не более того. К тому же сражение за Артемовск (украинское название города — Бахмут) не имеет решающей роли с точки зрения военных действий. Но имеет важную моральную значимость для обеих сторон.

Эксперт уточнил: даже если РФ удастся одержать победу в Артемовске, начнется сражение за близлежащие населенные пункты — Славянскую и Краматорскую агломерации.

Чтобы добраться до границ ДНР и ЛНР, укрепить позиции России на этих пунктах, понадобится не менее года, отметил специалист.

— Следовательно, все эти сообщения из-за океана, что мы близимся к финалу, не более чем предположение. Ведь перед нами будет стоять задача нанести сокрушительный удар по укреплениям, которые там расположены, а это задача далеко не одного дня, — пояснил Живов.

Не считает нынешнюю обстановку на фронте началом финального этапа боевых действий между РФ и Украиной и военный эксперт Алексей Леонков. По его мнению, о завершении конфликта в пользу России можно будет говорить, когда российские войска «войдут в западные регионы Украины».

— Находись наши войска в нескольких километрах от Ужгорода, тогда можно было бы рассуждать о финале. Я считаю, что как минимум год будут продолжаться военные действия, учитывая нынешнюю обстановку на поле боя — заявил Леонков.

Он добавил, что западные СМИ и эксперты в очередной раз ошиблись, прогнозируя приближение конца спецоперации.

Попытки прорваться на юг

Затянуться конфликт может также из-за ожидаемых в конце марта наступательных действий Украины на юге. По мнению политолога, Киев ограничится попыткой пробиться к Мариуполю или Мелитополю.

Помимо Артемовска, у Украины наметилось еще несколько критических точек, которые в действительности могут повлиять на ход СВО — это Херсонская область и Крым.

— Конечно, Артемовск и интенсивность боевых действий, которые ведутся там по линии боевого соприкосновения, истощили возможности Украины и надорвали возможности блока НАТО поставлять вооружение. И, несмотря на то, что бои продолжатся, Украина не будет отказываться от планов совершить контрнаступление на Крым, — предположил Леонков.

Перед Киевом, как уточнил эксперт, поставлена важная стратегическая задача: перерезать сухопутный коридор полуострова с российским материком. Он усомнился в успешности проведения этой операции, но даже попытка ее реализовать еще дольше затянет бои, заключил собеседник «ВМ».