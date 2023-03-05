«Два полномасштабных наступления»: какие планы строит Киев на весну 2023 года

Фото: Минобороны РФ

Этой весной Украина попытается устроить два полномасштабных наступления — на Приднестровье и Крым. Таким мнением в беседе с «Вечерней Москвой» поделились эксперты.

По мнению директора Института региональных проблем Дмитрия Журавлева, Украине непременно нужно постараться «устроить громкую провокацию, о которой будут долго судачить».

— Такой шаг ей необходим, поскольку многие западные спонсоры уже задаются вопросом: за что они деньги платят? А спонсорство — дело не вечное. Поэтому я предполагаю, что попытка Киева вторгнуться в Приднестровье — на территорию, оторванную от РФ, и в Крым непременно случится, — считает собеседник «ВМ».

Эксперт отметил, что у Украины в случае с наступательной операцией на территории Приднестровья есть шанс на успех, но только при условии, что Молдавия закроет границы и у РФ не будет возможности снабжать регион оружием, так как этот он является анклавом.

— В случае если Киев попытается вторгнуться на территории Крымского полуострова, то он потерпит там крах, поскольку Южный военный округ максимально снабжен техникой и армией, — подчеркнул политолог.

Журавлев также предположил, что провокационные действия со стороны Киева могут продолжиться, поскольку Запад уже настаивает на замораживании конфликта, а для Зеленского это равносильно смерти. По этой причине украинскому лидеру крайне важно разжигать имеющийся конфликт всеми средствами, считает эксперт.

Такого же мнения придерживается и военный обозреватель Виктор Литовкин. Он отметил, что для полномасштабного наступления где-либо на фронте у Украины нет сил и средств.

— Для таких целей нужны танки и авиация, которая будет прикрывать эти боевые машины от атаки с неба. Соответствующее снаряжение у Киева до сих пор отсутствует. Как следствие, ни о каких вторжениях говорить не приходится, — пояснил Литовкин.

Тем не менее Украина может продолжить попытки совершения диверсионных террористических актов, предположил эксперт.

— Это указывает на их слабость и отсутствие тактики ведения боевых действий, — подчеркнул Литовкин.

Ни на что большее, чем провокации, по мнению военного обозревателя, Киев даже при поддержке Запада не способен.