Политолог Журавлев рассказал, что стоит за заявлениями Зеленского и Байдена о Крыме

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна готовится к вооруженному захвату Крыма. При этом американский лидер Джо Байден недавно отмечал, что захватить Крым у ВСУ может получиться не сразу и для этого понадобится переходный период. О том, что может стоять за заявлениями президентов Украины и США, «Вечерней Москве» рассказал руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев.

По его словам, говоря о захвате Крыма, Зеленский хочет поднять свой авторитет и авторитет власти.

— Для Украины Крым — вопрос принципа, а не территорий. Поэтому Зеленский рассуждает так, что пусть у Украины ничего не получается, но хотя бы Крым она завоюет. Он даже, может быть, и верит в то, что говорит, — подчеркнул политолог.

По мнению Журавлева, Украина действительно может готовиться к атаке на Крым. Эта задача стоит у них как стратегическая, но непонятно, готовы ли украинцы к ней тактически. В частности, поставки западного вооружения в ВСУ ограничены из-за того, что на протяжении последних десятилетий Запад снижал производство оружия, пояснил эксперт.

Несмотря на нехватку вооружения, ВСУ могут попытаться атаковать Крым, отметил политолог.

— Если возможность будет, они попытаются отобрать Крым — это точно. Но думаю, что полуостров им не взять никогда. А дальше уже вопрос наличия здравого смысла. Конечно, они могут решиться вопреки всему. Ведь если нет никаких побед, их надо обязательно создать, — подчеркнул Журавлев.

Заявления Байдена о захвате Крыма Украиной можно объяснить приближающимися выборами в США, объяснил эксперт. Американскому президенту нужно скорое окончание боевых действий, которое можно выдать за победу. Осторожность слов Байдена говорит о том, что даже он понимает: в ближайшие месяцы ВСУ не смогут взять Крым, уверен политолог.

Кроме того, США готовятся развивать конфликт в другой точке земного шара, уточнил эксперт.

— Я так понимаю, что у Байдена на руках еще и Тайвань. Население США, в отличие от власти, боится внешнего мира и хочет гарантий безопасности от президента. На носу выборы. Байдену нужно показать, что американское правительство способно защитить народ от внешних вызовов. Это значит — заключить мир в одном месте и «показать козу» в другом, — заключил Журавлев.