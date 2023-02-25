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Байден: США допускают, что Украине не удастся сразу вернуть Крым

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Байден: США допускают, что Украине не удастся сразу вернуть Крым
Фото: whitehouse

Украинские власти должны сами решить, на чем заканчивать конфликт с РФ, но захватить Крым сразу у ВСУ может не получиться. Об этом сказал президент Соединенных Штатов Джо Байден.

— Мы не станем диктовать Украине, каким быть конечному результату, — заявил он в интервью каналу ABC.

На вопрос о перспективах возвращения киевским режимом Крыма американский лидер ответил, что «может представить обстоятельства, при которых этому будет предшествовать переходный период».

— Не все сразу, — сказал Байден.

Украина готовится к военным шагам по захвату Крыма. Об этом 24 февраля заявил украинский президент Владимир Зеленский. При этом он не указал каких-либо конкретных сроков предполагаемой операции.

17 февраля заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Америки Виктория Нуланд назвала военные объекты в Крыму «легитимными целями» для Вооруженных сил Украины. Она отметила, что на полуострове есть массивные военные сооружения, которые Россия превратила в важные логистические точки.

Украина Крым Джо Байден Спецоперации США
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