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Нуланд назвала военные объекты в Крыму легитимными целями для ВСУ

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Нуланд назвала военные объекты в Крыму легитимными целями для ВСУ
Фото: usembassykyiv / CC PDM 1.0

Заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Виктория Нуланд назвала военные объекты в Крыму «легитимными целями» для Вооруженных сил Украины.

— Это легитимные цели. Украина бьет по ним, и мы поддерживаем это, — заявила она на виртуальном мероприятии Центра Карнеги.

Нуланд отметила, что есть массивные военные сооружения в Крыму, которые Россия превратила в важные логистические точки, передает РИА Новости.

Соединенные Штаты Америки не побуждают украинское военно-политическое руководство наносить удары вглубь России. Об этом 16 февраля заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби. Он подчеркнул, что Белый дом четко придерживается этой позиции как публично, так и при частных контактах.

До этого заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что потенциальная атака Киева на Крымский полуостров будет расцениваться как полноценное нападение на Российскую Федерацию.

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