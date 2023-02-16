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Белый дом: США не побуждали Украину наносить удары вглубь территории России

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Белый дом: США не побуждали Украину наносить удары вглубь территории России
Фото: whitehouse

Соединенные Штаты не побуждают украинское военно-политическое руководство наносить удары вглубь российских территорий. Об этом в четверг, 16 февраля, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби.

— Что касается любых возможных операций (Вооруженных сил Украины — прим. «ВМ») внутри территории России, то мы не побуждаем к этому и не способствуем этому, разумеется, — цитирует Кирби РИА Новости.

Он также подчеркнул, что Белый дом четко придерживается этой позиции как публично, так и при частных контактах.

До этого заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что потенциальная атака Киева на Крымский полуостров будет расцениваться как полноценное нападение на Российскую Федерацию.

Украина готова использовать британские ракеты для ударов по Крыму. Как Россия и западные страны отреагируют на удар по полуострову и какие цели могли передать Соединенные Штаты ВСУ, «Вечерней Москве» рассказал политолог Юрий Светов.

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