Белый дом: США не побуждали Украину наносить удары вглубь территории России

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Соединенные Штаты не побуждают украинское военно-политическое руководство наносить удары вглубь российских территорий. Об этом в четверг, 16 февраля, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби.

— Что касается любых возможных операций (Вооруженных сил Украины — прим. «ВМ») внутри территории России, то мы не побуждаем к этому и не способствуем этому, разумеется, — цитирует Кирби РИА Новости.

Он также подчеркнул, что Белый дом четко придерживается этой позиции как публично, так и при частных контактах.

До этого заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что потенциальная атака Киева на Крымский полуостров будет расцениваться как полноценное нападение на Российскую Федерацию.

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