«Полная безнаказанность»: как Россия и Запад отреагируют на удары ВСУ по Крыму

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Украина готова использовать британские ракеты для ударов по Крыму. Кроме того, украинские чиновники признали, что получают от США координаты целей для ракетных ударов при помощи реактивных систем залпового огня HIMARS. Как Россия и западные страны отреагируют на удар по Крыму и какие цели могли передать Соединенные Штаты ВСУ, «Вечерней Москве» рассказал политолог Юрий Светов.

Как на удар по Крыму отреагирует Запад

По словам эксперта, Украина и Запад чувствуют свою «полную безнаказанность». Если ВСУ нанесут удар по территории российского полуострова, Европейский союз и США не дадут никакой осуждающей реакции.

— Реакции мирового сообщества не будет никакой, — говорит Светов. — Западные страны полагают, что все действия Украины направлены на защиту своего суверенитета от агрессора. В этом смысле весьма красноречивы кадры с выступления Владимира Зеленского в Европарламенте, где видно, как депутаты ему аплодируют и выкрикивают приветствия.

Политолог также напомнил, что когда Джо Байден выступал с отчетом перед Конгрессом, то в зале главным действующим лицом был посол Украины. При этом американский парламент был «украшен» украинскими флагами.

— Украина может делать все что угодно. Ей все будет позволено и прощено, — уверен собеседник «ВМ».

Возможная реакция России

Светов подчеркнул, что вероятность поставок на Украину дальнобойных британских ракет мала. В Туманном Альбионе понимают, что Россия может нанести ответный удар по его территории.

— Я сомневаюсь, что Великобритания передаст Украине ракеты, — говорит политолог. — И дело не в ограничениях. Танки дали и истребители дадут, но ракеты — маловероятно. Британия — это остров. Там есть люди со здравыми головами, которые понимают, что атака на Крым, на российскую территорию, может обернуться печально. В ответ на такую атаку они могут получить удар по своему острову, — считает эксперт.

Собеседник «ВМ» отметил, что Украина и западные страны больше ничего не боятся. Они уверены, что смогут нанести России поражение.

— На Западе нет страха. Они убеждены, что им все сойдет с рук, а Россия им не ответит. Например, мы же «проглотили» взрыв газопровода. Ответа пока не было. Надеюсь, что он будет в ближайшем будущем, — сказал Светов.

Политолог заявил, что в этом контексте важно понаблюдать за поставками западных танков на территорию Украины. От реакции России на это будет зависеть многое:

— Если мы позволим их туда завести и танки будут выдвинуты на линию фронта, то для Запада это станет зеленым сигналом. Они поймут, что можно и самолеты поставлять. Однако если эти танки будут уничтожены, как только пересекут границу с Украиной, то будет совсем другая реакция.

Какие цели Штаты могли передать Украине

По словам Светова, с самого начала СВО американская спутниковая группировка занимается разведкой и передает данные Украине:

— Например, в начале специальной военной операции погибли несколько российских генералов. Американцы дали координаты наших штабов ВСУ, и они нанесли удары. Сейчас они делают то же самое. Американцы наблюдают за всей территорией Украины, вычисляют место дислокации наших военных и дают наводку. Для HIMARS цели выбирает Украина, а координаты им дают США.

Светов считает, что украинская армия продолжит наносить удары по больницам, где лечат раненых российских солдат.

— Они бьют по лечебным учреждениям и объясняют это тем, что там восстанавливаются раненые российские военные. А то, что там лежат гражданские больные, делается для прикрытия, — заключил собеседник «ВМ».