Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Washington Post: на Украине признали получение от США данных о целях для ракетных ударов

Егор Провоторов
В мире
Washington Post: на Украине признали получение от США данных о целях для ракетных ударов
Фото: putyla.bukoda.gov.ua

Украинские должностные лица признали, что при нанесении ударов при помощи полученных от США ракетных систем в большей части случаев пользуются предоставленными Штатами или их союзниками данными о месторасположении целей. Об этом говорится в опубликованном в четверг, 9 февраля, материале газеты The Washington Post, которая ссылается на заявления американских и украинских чиновников.

В статье уточняется, что Киеву требуется предоставление координат и подтверждение от США и их союзников для «огромного большинства ударов с использованием современных ракетных систем, переданных Вашингтоном».

В публикации WP уточняется, что речь идет, в частности, об ударах, нанесенных при помощи реактивных систем залпового огня HIMARS и M270. Один украинский чиновник высокого ранга рассказал журналистам, что Киев почти никогда не осуществляет запуск новейшего оружия без координат, полученных от США с баз где-либо в Европе.

В начале декабря постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что участие Соединенных Штатов и других стран в наведении оружия Украины будет иметь правовые последствия.

Украина Оружие США
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Восстание машин: чем может быть опасен искусственный интеллект

Татьяна Левыкина
Татьяна Левыкина

Делаем упор на практикумы по ЕГЭ: как они помогают школьникам

Урван Парфентьев
Урван Парфентьев

Существует система доверия: зачем нужна информационная безопасность

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Большой передел газовых рынков: зачем Володин ездил в Туркменистан

Александр Лосото
Александр Лосото

Всех вылечим: в России хотят запретить рекламу лекарств на ТВ

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Рабфак — первый шаг к знаниям: почему рабочие факультеты были вехой социальной политики СССР

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как человек подчиняется зависимостям

Все мнения
О проекте