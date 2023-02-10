Washington Post: на Украине признали получение от США данных о целях для ракетных ударов

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Украинские должностные лица признали, что при нанесении ударов при помощи полученных от США ракетных систем в большей части случаев пользуются предоставленными Штатами или их союзниками данными о месторасположении целей. Об этом говорится в опубликованном в четверг, 9 февраля, материале газеты The Washington Post, которая ссылается на заявления американских и украинских чиновников.

В статье уточняется, что Киеву требуется предоставление координат и подтверждение от США и их союзников для «огромного большинства ударов с использованием современных ракетных систем, переданных Вашингтоном».

В публикации WP уточняется, что речь идет, в частности, об ударах, нанесенных при помощи реактивных систем залпового огня HIMARS и M270. Один украинский чиновник высокого ранга рассказал журналистам, что Киев почти никогда не осуществляет запуск новейшего оружия без координат, полученных от США с баз где-либо в Европе.

В начале декабря постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что участие Соединенных Штатов и других стран в наведении оружия Украины будет иметь правовые последствия.